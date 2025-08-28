Когда закончится война в Украине: итальянский министр сделал неутешительный прогноз

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в четверг, 28 августа, после заседания Кабинета министров в Риме, что, несмотря на все международные усилия, война в Украине, вероятно, не закончится в 2025 году.

Об этом пишет Reuters.

Таяни подчеркнул, что не видит реальных решений для завершения конфликта в ближайшее время.

Реклама

"Война не закончится так скоро, как некоторые говорят и считают… Я не хочу быть пессимистом, но не думаю, что до конца года можно будет найти решение", - заявил он.

Изменение прогнозов и новые санкции

Заявления итальянского министра контрастируют с звучащими в начале года прогнозами. В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил , что завершение войны в 2025 году вполне возможно.

В апреле Международный валютный фонд представил сценарий, согласно которому война может закончиться в последние месяцы 2025, что будет способствовать частичному возвращению беженцев домой.

После массированной атаки России на Киев, во время которой было повреждено здание представительства ЕС, Таяни осудил это нападение как «очередной серьезный акт насилия».

Реклама

«Очередная ночная атака России на Украину с применением беспилотников и ракет привела к гибели невинных людей и повреждению нескольких зданий, в частности, здания Представительства ЕС. Я выражаю соболезнование всему украинскому народу и солидарность с институтами Европейского Союза в связи с этим серьезным актом насилия», — заявил Таяни.

Итальянский министр также подчеркнул, что если Россия продолжит подобные атаки, мир должен ввести новые жесткие санкции.

Позиция Италии и союзников

Хотя Таяни признает, что война затягивается, он не считает, что Россия победила. По его мнению, Кремль не добился своей цели — завоевать Украину за три дня. Он также подчеркнул, что решения по будущему Донбасса и Крыма могут приниматься только Украиной, а не «за ее спиной».

«Путин не победитель. Через три года он не смог достичь того, что, по его мнению, мог сделать за три дня, — завоевать Украину. Мы ведем с ним диалог, чтобы достичь справедливого мира, который не унизит Украину», - заявил Антонио Таяни.

Реклама

Напомним, Китай после массированной атаки РФ сделал заявление об «урегулировании» войны. Пекин отмечает «последовательную и однозначную» позицию Китая относительно войны в Украине.