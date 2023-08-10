Кого Путин больше всего боится в жизни: ответил политолог

Есть люди из окружения Путина, убеждающие его, что "лучше уже не будет", нужно завершать войну.

Российский президент-диктатор Владимир Путин больше всего боится появления контрэлиты, поскольку у них есть политические ресурсы, поддерживаемые силовиками.

Такое мнение высказал политолог Дмитрий Орешкин рассказал 24 каналу.

По его словам, окружение главы Кремля давит на него принять так называемый "мирный план". Есть люди, которые ему говорят, что "лучше не будет", имея в виду войну в Украине.

"Но не факт, что они имеют достаточное влияние, чтобы серьезно давить на Путина. Серьезно давить на Путина может только Украина или западные партнеры", – считает политолог.

"С ними Путин жестко борется. Например генерал Суровикин или Мизинцев. Условно, людей из группы Пригожина и самого Пригожина", — добавил Орешкин.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал президента, который может надавить на Путина и вернуть "зерновое соглашение".

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