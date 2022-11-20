"Коготь-Меч": Турция нанесла удары по Сирии и Ираку в ответ на теракт в Стамбуле

Турция совершила авиаудары по курдским целям в Ираке и Сирии спустя неделю после взрыва в Стамбуле, в котором она обвинила курдских повстанцев.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Турции, начав операцию под названием "Коготь-Меч", сослалось на право на самооборону согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. В заявлении говорится, что удары нацелены на районы, "которые террористы используют в качестве базы для своих нападений на Турцию".

Турецкие военные самолеты уничтожили 89 целей. Удары были нацелены на базы запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и ополчение сирийских курдов YPG, которое Турция считает крылом РПК. Обе организации Анкара считает террористическими.

Удары были нанесены по городам Кандилл, Асос и Хакурк в Ираке и Кобане, Таль-Рифате, Сизире и Дерике в Сирии.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! pic.twitter.com/9jiFRn0hej — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Представители сирийских курдов заявили о гибели гражданского населения в результате воздушных атак.

Спикер Сирийских демократических сил Фархад Шами сообщил, что два села, населенные беженцами, подверглись турецкой бомбардировке. По его словам, в результате ударов погибли 11 гражданских лиц и были разрушены больница и электростанция.

По данным мониторингового центра "Сирийская обсерватория по правам человека", в результате авиаударов Турции погиб по меньшей мере 31 человек. Однако неизвестно, кем являются погибшие – гражданскими или военными.

Турция против курдов

За последние годы Анкара провела ряд операций против курдских группировок, базирующихся на севере Ирака и Сирии, с целью предотвращения нападений на территорию Турции. С 2016 года Турция трижды вторглась на север Сирии и уже контролирует некоторые территории на севере.

Москва поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, в то время как Анкара поддерживает повстанцев, борющихся за его свержение.

Напомним, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли 6 человек, а еще более 80 — получили ранения.

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