“Кокаин для бедных”: террористы ХАМАСа были под действием наркотиков во время нападения на Израиль

Таблетки были извлечены из карманов многих террористов, погибших на израильской земле.

Террористы ХАМАСа, совершившие неожиданное нападение на Израиль 7 октября, находились под влиянием каптагона — синтетического стимулятора амфетаминового ряда, который подпольно производился в Южной Европе и переправлялся через Турцию на потребительские рынки Аравийского полуострова, сообщает Нир Двори.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Таблетки были извлечены из карманов многих террористов, погибших на израильской земле.

Этот стимулятор, также известный как "кокаин для бедных", позволял террористам совершать ужасные акты с чувством покоя и безразличия. В то же время он держал их в состоянии повышенной готовности в течение длительного времени и подавлял аппетит.

Каптагон — торговое название лабораторного препарата, созданного в 1960-е годы как альтернатива амфетамину и метамфетамину, которые в то время использовались для лечения поведенческих расстройств и нарколепсии. В последнее время каптагон получил широкое распространение в странах Ближнего Востока.

Считается, что боевики ИГИЛ, расстрелявшие прохожих и посетителей ресторанов в Париже 13 ноября 2015 г., также находились под влиянием каптагона. По словам очевидцев, они "качались, как зомби, и убивали людей, не проявляя никаких эмоций".

Напомним, боевики ХАМАСа убили 12-летнюю израильскую фанатку вселенной Гарри Поттера Ною Дан, о которой писала автор "Поттерианы" Джоан Роулинг.

Читайте также: