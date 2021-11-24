Кокаин на триста миллионов долларов: в Колумбии конфисковали рекордную партию наркотиков

Кокаин на триста миллионов долларов: в Колумбии конфисковали рекордную партию наркотиков

Силовики изъяли 10 тонн кокаина.

Кокаин на триста миллионов долларов – в Колумбии конфисковали рекордную партию наркотиков.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 ноября.

Отмечается, что силовики уничтожили две нарколаборатории на юго-востоке страны и изъяли 10 тонн кокаина. И это самое большое количество наркотиков, выявленных в этом году.

Колумбийские власти говорят, что принадлежали лаборатории Армии национального освобождения — второй по численности повстанческой группировке, борющейся за власть в государстве. И эти триста миллионов долларов от продажи наркотиков должны были пойти именно на деятельность организации.

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