Силовики изъяли 10 тонн кокаина.
Кокаин на триста миллионов долларов – в Колумбии конфисковали рекордную партию наркотиков.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 ноября.
Отмечается, что силовики уничтожили две нарколаборатории на юго-востоке страны и изъяли 10 тонн кокаина. И это самое большое количество наркотиков, выявленных в этом году.
Колумбийские власти говорят, что принадлежали лаборатории Армии национального освобождения — второй по численности повстанческой группировке, борющейся за власть в государстве. И эти триста миллионов долларов от продажи наркотиков должны были пойти именно на деятельность организации.
Читайте также:
- Детский и подростковый алкоголизм: как распознать проблему и что делать
- Новая эпидемия: в США зафиксировали рекордное количество смертей от передозировки наркотиков
- Сколько украинцев употребляет наркотики: Венедиктова назвала потрясающие цифры