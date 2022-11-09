"Коктейли Молотова" летели в полицейских: возле греческого парламента протестовали из-за низких зарплат (видео)

Жестокие стычки произошли в Афинах, когда греки вышли на улицы, требуя повышения зарплат и сокращения инфляции.

В среду, 9 ноября, в столице Греции организованные профсоюзами протесты с требованиями увеличения зарплат и преодоления инфляции закончились столкновениями с полицией.

Об этом сообщает digi24.

Люди вышли на улицы во время объявленной общенациональной 24-часовой забастовки. В эти сутки во всей стране были закрыты государственные школы, государственные больницы работали с сокращенным персоналом, остановилось большинство общественного транспорта, в частности, паромы, обеспечивающие сообщение между островами.

Греки недовольны ростом стоимости жизни и цен на энергоносители. Многие боятся, что не смогут выжить за свою зарплату.

С января этого года греческое правительство удвоило минимальную зарплату, которая составляет теперь около 713 евро в месяц. Греческие политики пообещали еще одно повышение в следующем году, а также повышение пенсий. Но люди все еще возмущены ситуацией, в которой они оказались. Они требуют от правительства бороться с инфляцией и говорят, что не прекратят протесты.

Во время демонстрации в Афинах люди в масках бросали коктейли Молотова и камни в полицейских, охранявших греческий парламент. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумные гранаты. Сообщений о пострадавших не поступало.

Greece is paralyzed today по general strike против rising prices. Clashes являются underway outside the parliament in Athens. https://t.co/HVaFRQRNGD — Hédi Clark (@ClarkHedi) November 9, 2022

Инфляция в 19 странах, использующих евровалюту, включая Грецию, достигла рекордных 10,7% в прошлом месяце, в основном из-за повышения цен на энергоносители.

Напомним, в Молдове сторонники пророссийской партии "Шор" устраивают антиправительственные протесты.

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