"Колапс Украины" был бы большим унижением для США в Афганистане — экс-глава МИД Британии

Он добавил, что это нанесет серьезный удар по авторитету Америки на мировой арене.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Гейг заявил, что для США возможное прекращение помощи Украине станет еще большим унижением, чем недавнее отступление из Афганистана.

Об этом он рассказал в подкасте газеты The Telegraph.

Гейг предостерег, что если новоизбранный президент Дональд Трамп позволит "коллапс Украины", это нанесет серьезный удар по авторитету Америки на мировой арене и снизит ее способность сдерживать грядущие глобальные кризисы, в частности в Тайване.

"Трамп критикует (политику, — ред.) Джо Байдена в Афганистане, хаотический выход, то, что покинули страну три года назад, но если он приведет к коллапсу Украины – это будет значительно большим унижением для США, для силы США в мире, для возможности сдержать будущий кризис вокруг Тайваня", – заявил политик.

Таким образом, экс-глава британского МИД считает, что "в собственных интересах Трампа – поддержать силу Запада в мире". Он также предупредил следующую администрацию Трампа об опасности ожиданий, что войну удастся быстро завершить или она будет завершена на условиях, выгодных России.

Гейг уверен, что попытки "заморозить" войну на линии столкновения между Украиной и Россией только заложили бы основу новой войны.

"Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось", — отметил дипломат.

Отвечая на вопрос ведущего британской газеты о намерениях президента России Владимира Путина по Украине, экс-министр иностранных дел Великобритании заявил, что Путин "хочет всю Украину".

"По меньшей мере, он хочет столько, чтобы то, что останется, не могло функционировать как суверенное государство, чтобы оно не могло стать членом ЕС, НАТО, чтобы оно не могло делать ссуды, получить деньги на восстановление своих городов. То есть, чтобы оно не было функциональным государством", — добавил Гейг.

Он подчеркнул, что вопрос этой войны не состоит в определении границ, а в том, сможет ли Украина остаться функциональным государством. Без надежных гарантий безопасности от США и НАТО Украина, по его мнению, не сможет выстоять в будущем, ведь Путин, восстановив свои вооруженные силы, может вернуться за остальными.

"Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну", — отметил дипломат.

Бывший министр также признал ошибки Запада, который не принял более решительных мер после аннексии Крыма в 2014 году. Он отметил, что тогда Британия выступала за более строгие санкции против России, в то время как Германия и Франция "надеялись еще как-то договориться с Путиным о длительном мире и было тяжело удерживать их от этого".

"Но сейчас, конечно, оглядываясь на это, очевидно, что Запад должен был отнестись гораздо жестче к этому. И этот урок не должен быть потерян сейчас. Мы не должны относиться к ним мягко сейчас, когда они начали гораздо большую войну", — подчеркнул Гейг.

Напомним, Трамп планирует назначить своим советником по нацбезопасности конгрессмена Майка Волтца.

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