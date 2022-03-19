Количество активистов, блокирующих фуры из РФ на границе с Польшей, значительно увеличилось

Блокада грузовиков на польско-белорусской границе продолжается.

Активисты в Польше продолжают массовые протесты, чтобы российские фуры не пересекали границу Польши.

Соответственно, фото в сети обнародовали организаторы акции.

Активисты требуют прекратить торговлю между Евросоюзом и Россией.

Facebook/Żenia Klimakin

"На прошлой неделе фуры блокировали несколько человек, сегодня — несколько сотен. В единстве сила", — написал соорганизатор протеста Женя Климакин.

По его словам, очередь российских грузовиков растянулась уже на 22 км.

Напомним, украинец на границе с Польшей изрезал российским фурам колеса.