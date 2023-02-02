Количество беженцев из Украины в Европе превысило отметку 8 миллионов: в каких странах больше всего

Страной с наибольшим количеством беженцев из Украины продолжает оставаться Польша — здесь нашли убежище 1,5 миллиона украинцев.

В четверг, 2 февраля, Агентство ООН по делам беженцев обновило данные по количеству украинцев, выехавших в другие европейские страны из-за полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

По обнародованным данным, общее количество беженцев превысило отметку в 8 миллионов.

Агентство ООН насчитало 18,1 миллиона выездов из страны на украинских границах, а также 9,9 миллиона возвратов от 24 февраля прошлого года и по сей день.

4,8 миллиона украинских беженцев уже включены в разные европейские программы защиты. Страной с наибольшим количеством беженцев из Украины продолжает оставаться Польша – 1,5 миллиона, за ней идут Германия – 1 миллион, Чехия – 486 тысяч, Италия – 169 тысяч, Испания – 161 тысяча и Великобритания – 158 тысяч.

Страны, где зарегистрировано более 100 тысяч беженцев из Украины – это Республика Молдова, Румыния, Словакия и Франция.

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Кроме прибывших в другие страны беженцев, более 6,5 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами из-за войны.

Российское вторжение в Украину привело к наибольшему потоку беженцев за последние полвека, даже больше, чем количество беженцев, покинувших свою страну из-за конфликтов или кризисов в Венесуэле (7 миллионов беженцев по состоянию на 2014 год) или Сирии (6,7 миллионов беженцев из-за гражданской войны, которая длится уже 12 лет).

Напомним, украинских граждан в Грузии могут эвакуировать в случае возникновения угрозы их безопасности после возобновления прямого авиационного сообщения между Тбилиси и Москвой.

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