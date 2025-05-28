Количество беженцев в Германии достигло рекорда: сколько из них украинцев

Количество беженцев в Германии достигло 3,45 млн / © ТСН.ua

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Число беженцев в Германии достигло 3,45 млн, треть — из Украины. За год прибыло 108 тысяч украинцев, всего их около 1,2 млн.

Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос члена Бундестага Клары Бюнгер (Левая партия ФРГ) Katholische Nachrichten-Agentur.

Приблизительно каждый третий беженец в Германии прибыл из Украины. Число наших соотечественников выросло примерно на 108 000 человек в течение 2024 года.

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в ответе федерального правительства по запросу члена Бундестага Клары Бюнгер (Левая партия ФРГ). Количество беженцев, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев возросло с 3,42 млн 2023-го до 3,55 млн в прошлом году.

В прошлом году на территорию Германии прибыли 124 000 беженцев, из них 108 000 украинцев. В общей сложности, на территории ФРГ в статусе беженцев находятся около 1,2 млн украинских граждан.

По данным отчета, из общего количества около 710 000 человек были признаны беженцами согласно Женевской конвенции. Около 43 тысяч получили убежище. Среди признанных беженцев было особенно большое количество сирийцев — около 316 тысяч.

Напомним, Евросоюз обсуждает сценарии завершения временной защиты украинцев, действующей с 2022 года.

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