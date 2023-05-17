Количество казней в 2022 году стало рекордным в мире за последние пять лет — аналитика

В мире в 2022 году зарегистрированное количество казней достигло наивысшего показателя за пять лет.

Об этом пишет Amnesty International, обнародовав свой ежегодный отчет о смертной казни.

В отчете говорится только о казнях, смертных приговорах и других аспектах применения смертной казни, такие как смягчение и реабилитация, если есть обоснованные подтверждения. Однако правительства многих стран не публикуют информацию о применении смертной казни.

Известно, что в 20 странах было казнено 883 человека, что на 53% больше, чем в 2021 году. Этот всплеск количества казней, не включающий тысячи казненных в Китае в прошлом году, произошел в странах Ближнего Востока и Северной Африке, где зарегистрированные цифры выросли с 520 – в 2021 году до 825 – в 2022 году.

"Страны Ближнего Востока и Северной Африки нарушили международное право, увеличив количество казней в 2022 году, демонстрируя бездушное пренебрежение к человеческой жизни. Количество людей, лишившихся жизни, резко возросло в регионе. В Саудовской Аравии за один день был казнен 81 человек. Совсем недавно, в отчаянной попытке покончить с народным восстанием, Иран казнил людей просто за то, что они воспользовались своим правом на протест", – сказала генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Количество зарегистрированных казней в Иране возросло с 314 – в 2021 году до 576 – в 2022 году. В Саудовской Аравии цифры выросли в три раза: с 65 – в 2021 году до 196 –в 2022 году – это самый высокий показатель, зафиксированный Amnesty за 30 лет – тогда как в Египте казнили 24 человека.

Данные о количестве смертей из-за смертной казни отсутствуют в нескольких странах, в частности, в Китае, Северной Корее и Вьетнаме – страны, которые, как известно, широко применяют смертную казнь – это означает, что настоящая глобальная цифра намного выше.

"Хотя точное количество убитых в Китае неизвестно, очевидно, что страна лидирует по количеству казней в мире, опережая Иран, Саудовскую Аравию, Египет и США", — пишут аналитики.

Пять стран в 2022 году возобновили казни: Афганистан, Кувейт, Мьянма, Палестина и Сингапур

Зарегистрированное количество людей, казненных за преступления, связанные с наркотиками, выросло более чем в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Эти казни были зарегистрированы в Китае, Саудовской Аравии (57), Иране (255) и Сингапуре (11) и составили 37% от общего количества казней, зафиксированных организацией по всему миру. Казни за преступления, связанные с наркотиками, вероятно, проводились во Вьетнаме, но эти цифры остаются государственной тайной.

Однако шесть шесть стран полностью или частично отменили смертную казнь.

Так, Казахстан, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика отменили смертную казнь за все преступления, в то время как Экваториальная Гвинея и Замбия отменили смертную казнь только за обычные преступления.

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