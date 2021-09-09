Количество погибших при взрыве газа в девятиэтажке под Москвой возросло до четырех

Среди жертв есть несовершеннолетняя.
В России в ночь на четверг, 9 сентября, количество погибших во время взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до четырех.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что после полуночи спасатели достали из-под завалов тело женщины. "В 00:12 извлечено тело женщины. Всего 19 пострадавших, из них 4 погибших (один — вероятно подросток, девочка)", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, взрыв газа в панельной девятиэтажке в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. Рухнула стена на втором, третьем и четвертом этажах.
Из поврежденного подъезда спасен и эвакуирован 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек. В пункте временного размещения в соседнем детском саду находится 81 человек, в том числе 18 детей.
По факту происшествия региональный отдел Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.