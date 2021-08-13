Количество пострадавших при взрыве автобуса в российском Воронеже возросло до 18 человек

Состояние троих людей тяжелое.

Количество пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в российском Воронеже возросло до 18 человек.

Об этом заявил губернатор Александр Гусев, — пишет "Интерфакс-Россия".

"Из них умерла одна женщина", — заметил он.

Отмечается, что состояние троих людей тяжелое. Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

Как сообщалось, вечером 12 августа на остановке общественного транспорта недалеко от торгового центра в автобусе произошел взрыв.

По информации источника, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Оно было установлено кустарным способом. Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка.

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