Количество птиц, которых называют причиной падения российского самолета в Ейске, резко возросло

Российские СМИ сообщают о целой стае птиц, попавших в двигатели бомбардировщика СУ-34, упавшего на жилой дом в городе Ейске.

По предварительной версии следствия, двигатели российского военного самолета Су-34 отказали из-за столкновения со стаей птиц на взлете.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники в следственных органах.

Всего самолет "собрал" 17 птиц — больше всего пострадал левый двигатель, отказавший почти сразу после взлета. Второй долго проработать самостоятельно не смог.

После потери тяги Су-34 наклонился и стал падать на жилой дом. По словам пропагандистов, это место на улице Коммунистической было самым "пустым", поскольку рядом были детсад, автозаправка, супермаркет и автодорога, поэтому решение упасть на многоэтажку было "очень правильным".

Российские СМИ также сообщают, что оба пилота, катапультировавшиеся с бомбардировщика, находятся в госпитале. Больше всего пострадал штурман, зацепившийся при падении за забор.

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Напомним, ранее в России заявили, что причиной падения военного самолета Су-34 в Ейске, в результате которого 13 человек погибли, а еще 19 получили повреждения, стало попадание в его двигатели только двух птиц.

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