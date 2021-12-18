Количество случаев COVID-штамма "Омикрон" может удваиваться каждые 1,5-3 дня — ВОЗ

"Омикрон" стремительно распространяется даже в странах с высоким уровнем иммунизации населения.

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" зарегистрирован уже на территории 89 стран, а количество случаев этого варианта коронавируса может удваиваться каждые 1,5-3 дня.

Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает The Guardian.

Отмечается, что "Омикрон" стремительно распространяется, в частности, в странах с высоким уровнем иммунизации населения. В то же время пока неясно, связано ли это со способностью COVID-штамма уклоняться от защиты вакцины, или дело лишь в том, что этот вариант более заразен.

"Данные о клиническом уровне тяжести "Омикрона" все еще ограничены, — заявили в ВОЗ. — Нужно больше данных, чтобы понять профиль тяжести и то, как на тяжесть влияет существовавшая ранее вакцинация и иммунитет".

Эксперты добавили, что "доступные данные по-прежнему ограничены, и пока нет рецензируемой информации относительно эффективности или действенности вакцины против "Омикрона". В то же время, предупреждают в ВОЗ, быстрый рост заболеваемости может привести к переполнению больниц в некоторых регионах.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая число быстро растущих случаев, не исключено, что многие системы здравоохранения могут быстро перегружаться", — резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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