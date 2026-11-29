Эбола не отступает / © Associated Press

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Количество подтвержденных случаев заражения Эболой в Конго превысило 12 тысяч. Это вторая по масштабу вспышка этой болезни в истории. Массовое распространение вируса пытаются обуздать уже более полугода.

Об этом пишет Reuters.

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Так, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 12021. Также известно о 5904 умерших.

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В то же время анализ спутниковых снимков, проведенный агентством Reuters, показал, что официальное количество погибших может быть значительно занижено в двух наиболее пострадавших районах Конго.

Вспышка вызвал редкий штамм Эболы — Бундибуджо. Для него нет утвержденных методов лечения или вакцин.

Бундибуджо до сих пор не удалось обуздать, поскольку только 15% новых случаев связаны с контактами, о которых известно органам здравоохранения. То есть многие цепи передачи вируса остаются незамеченными.

Это уже 17-я вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с момента обнаружения вируса в стране в 1976 году. Одна из самых масштабных вспышек Эболы в стране длилась в 2018-2020 годах и унесла жизни более тысячи человек.

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Что такое Эбола

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году у реки Эбола на территории нынешнего Конго. Первые вспышки произошли в отдаленных селах Центральной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Болезнь, вызываемая вирусом Эбола — тяжелое, часто смертельное заболевание человека и приматов.

Вирус передается людям от диких животных, таких как крыланы, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, отделяемыми, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную утомляемость, головную боль, боль в мышцах, боль в горле, рвоту и диарею. В тяжелых случаях болезнь может привести к кровотечениям, полиорганной недостаточности и смерти.

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