Количество жертв землетрясения в Турции возросло до более чем 1650: в стране объявили недельный траур

В результате сильного землетрясения в Турции количество жертв возросло до 1651 года. В стране объявили семидневный национальный траур в связи с гибелью граждан.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Недельный траур по погибшим в результате землетрясения объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В течение недели траура будут приспущены национальные флаги по всей территории страны и на зданиях дипломатических представительств Турции за границей.

По данным министра здравоохранения Турции Фахреттини Коджа, в настоящее время известно о 1651 погибшем и более 11 тысячах пострадавших. Ведомство организует специальный корабль для массовой эвакуации травмированных людей в больницы в Мерсине, судно зайдет в порт Искендерун. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции вблизи города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8. Это самый мощное землетрясение в стране за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте, Ливане, Казахстане, Грузии, Ливии и Израиле.

В Турции было зафиксировано до 20 подземных толчков, разрушены сотни зданий.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

После сильного землетрясения в турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул сильный пожар.

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