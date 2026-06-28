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Правительство России рассматривает возможность импорта горючего как одно из ключевых мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Москва практически признала, что собственного производства может быть недостаточно для покрытия спроса.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает российское пропагандистское агентство.

По словам чиновника, сейчас российские власти реализуют два основных механизма, для которых создали специальные налоговые условия.

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«Первая мера — это импорт», — сказал Новак, комментируя ситуацию на топливном рынке.

Вторым шагом стало снижение норматива обязательных продаж бензина на бирже. Вместо 15% объема производства нефтяные компании должны продавать 10%.

Российское правительство также ограничило возможные колебания цен в ходе биржевых торгов. Теперь изменение стоимости не может превышать одну сотую от цены предыдущего соглашения.

По словам Новака, эти решения должны помочь стабилизировать ситуацию на биржевом рынке горючего.

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Новые правила будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 — в период традиционного летнего роста спроса на топливо.

Напомним, Россию ждут еще худшие времена из-за ударов Украины. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

Тем временем топливный кризис в РФ из-за украинских атак вышел на новый уровень: нехватка бензина и авиатоплива заставила Москву отменить ограничения на поставки топлива и импортировать из третьих стран.

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