Коллапс в аэропортах Европы: авиахабы подверглись мощной кибератаке

Вечером 19 сентября ряд аэропортов в Европе потерпел масштабный сбой из-за кибератаки на одного из внешних сервис-провайдеров. Системы аэропортов оказались под ограничением доступа, что повлекло значительные очереди, задержки рейсов и отмену полетов.

Об этом пишет издание BILD.

В Берлине, несмотря на то, что аэропорт не был прямой целью атаки, регистрация и посадка пассажиров проводились вручную. Из-за этого время ожидания увеличилось на несколько часов, что создало значительные неудобства для путешественников.

Похожая ситуация наблюдалась и в Брюсселе, где администрация аэропорта предупредила пассажиров о «серьезных сбоях» и рекомендовала прибывать заранее, чтобы избежать чрезмерного скопления людей.

В Лондоне аэропорт Хитроу также испытал перебои в работе систем, которые охарактеризовали как «технический сбой». Между тем сервис-провайдер, чей софт используется во многих ключевых авиахабах Европы, продолжает восстанавливать работу систем.

Администрации аэропортов призывают пассажиров проверять статус своих рейсов перед поездкой и быть готовыми к возможным задержкам или отменам. В Брюсселе отмечают, что пока проблема не будет устранена, стоит ожидать дальнейших перебоев в работе авиасообщения.

