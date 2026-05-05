Коллапс в Москве: россиян лишили связи, наличных денег и возможности вылететь из страны

Россияне вынуждены переходить на наличные деньги / © Associated Press

Реклама

Россияне вынуждены переходить на наличные из-за отключения интернета и связи. Все это — «меры безопасности» перед проведением парада в Москве. Отключения интернета уже начали разрушать цифровую экономику.

Об этом сообщает Bloomberg.

Москва осталась без интернета и наличных денег: что происходит

Объем наличных денег в обороте в России за апрель 2026 года вырос примерно на 600 миллиардов рублей. Это самый большой месячный прирост с сентября 2022 года. Увеличение объемов наличных денег может быть связано с системными отключениями мобильного интернета.

Реклама

Отключение интернета лишило россиян возможности удобно оплачивать повседневные расходы. Они вынуждены запасаться наличкой и искать ее. Россияне начали использовать офлайн-средства связи, а крупные компании — инвестировать в альтернативные методы связи.

В Кремле объясняют, что временные отключения Интернета связаны с угрозой украинских беспилотников. Российские власти боятся, что украинские дроны прилетят на российский парад 9 мая.

Согласно расчетам, объем наличных денег в обороте в России за последние три месяца увеличился более чем на 1,1 триллиона рублей. Это превышает рост за весь 2025 год.

Потребность в наличных деньгах демонстрирует компромисс между безопасностью и экономической эффективностью в России. Если Россия хочет защитить свои города от украинских дронов, она вынуждена возвращаться к аналоговым привычкам, которые многие считали «прошлым».

Реклама

В этом году отключения интернета дошли и до Москвы, где живут 13 миллионов россиян. Москвичи вынуждены печатать электронные билеты, чтобы воспользоваться общественным транспортом, заказывать такси с помощью стационарных телефонов и мириться с невозможностью заплатить за парковку.

В России на фоне таких новшеств растут продажи портативных раций, пейджеров и бумажных карт. Россияне пытаются адаптироваться к новым условиям изоляции. Спрос на спутниковое интернет-оборудование удвоился.

Перебои с Сетью усложнили деятельность многих фирм, в частности, производств нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной промышленностей.

Начались проблемы с топливом, ведь москвичи не могут за него рассчитаться.

Реклама

Также сообщается об отмене или переносе более 100 рейсов — пассажиры не могут вылететь из-за угрозы украинских дронов. Закрыты почти все аэропорты Москвы.

В Москве будут выключать интернет перед парадом

В Москве во время подготовки и проведения парада до 9 мая планируется масштабное отключение мобильного интернета и ограничение на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.

Ограничения могут затронуть не только центр, но и всю столицу, а гражданам порекомендовали пользоваться Wi-Fi.

Такие «меры безопасности» внедряются властями РФ не впервые: аналогичное отключение произошло в прошлом году во время военного парада. Кроме того, с марта 2026 года в РФ начала действовать система «белых списков», позволяющая доступ только к определенным одобренным ресурсам в периоды сетевых ограничений.

Реклама

Новости партнеров