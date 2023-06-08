"Коллективный Путин" становится все более агрессивным и не доверяет окружению — ГУР

В разведке говорят, что Путин сегодня становится все более дерзким.

"Коллективный Путин" становится все более агрессивным и все меньше доверяет окружению.

Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

По его словам, сегодня наиболее значимые позиции в России имеет Николай Патрушев — секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

"Патрушев традиционно остается влиятельным субъектом. Медведев – абсолютно номинальная история. Шойгу остается в процессе. Во многом, возможно, даже уже не по своей воле, но здесь уже бежать некуда, — рассказал Юсов.

В то же время, считает представитель разведки, российские спецслужбы сегодня "остаются достаточно опасными".

"В отличие от регулярной армии, которая зачастую совершенно справедливо высмеивается, российские спецслужбы остаются достаточно опасными: на их работу, содержание и проведение ими операций выделяется колоссальный ресурс. Недооценивать их не стоит", — отметил представитель ГУР МОУ.

Однако у РФ существует проблема с донесением информации до высшего руководства.

"Учитывая то, какое было принято решение о полномасштабном вторжении, очевидно не все так хорошо со сбором информации и ее передачей. Но они опасны и представляют серьезную угрозу не только для Украины", — добавил Юсов.

Напомним, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов также рассказал, что на главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений.

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