"Колонна была фейковой, для отвода глаз": в СМИ сообщили, как именно Зеленского доставили в Берлин

По словам одного из берлинских полицейских, визит Зеленского в Германию готовился в условиях полной секретности.

Президент Владимир Зеленский 14 мая был с визитом в Германии. В Берлине он встречался с президентом и канцлером ФРГ. А потом полетел в Аахен получать премию имени Карла Великого. В СМИ рассказали, как именно в Германии готовились к визиту главы Украины.

Об этом идет речь в материале dw.com.

По словам одного из берлинских полицейских, визит Зеленского в Германию готовился в условиях полной секретности еще на прошлой неделе.

"Немецкие военные пилоты, которые забирали Зеленского из Рима самолетом Люфтваффе Airbus 219 с эскортом из двух истребителей Eurofighter, еще в воздухе известили весь мир сообщением в социальных сетях: "Добро пожаловать в Германию! Для нас большая честь приветствовать президента Украины в немецком воздушном пространстве!” – говорится в материале.

Из аэропорта BER в центр Берлина можно было наблюдать большую колонну черных лимузинов в сопровождении полицейских машин и мотоциклов с мигалками.

"Как оказалось, колонна была фейковой, для отвода глаз. Самого же Зеленского доставили в Берлин вертолетом, севшим на территории министерства обороны. Где Зеленский ночевал, неизвестно до сих пор", — говорится в источнике.

По слухам, и по городу Зеленскому хотели перемещать вертолетом, хотя от резиденции президента Франко-Вальтера Штайнмайера, с которым Зеленский завтракал в 08.45 утра, до ведомства федерального канцлера всего 750 метров.

Со временем от перелетов над правительственным кварталом отказались. В частности, потому, что на территории резиденции Штанмайера отсутствует площадка для вертолетов, а сажать вертолет на проезжей части — риск еще больше, чем передвигаться в бронированном "Мерседесе".

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Германии. В Берлине во время встречи президентов говорилось, в частности, об интенсивном сотрудничестве между ФРГ и Украиной.

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