Колонны белорусской техники заметили у границы с Литвой: в ВС страны оценили опасность

В Литве отметили, "что белорусская армия боится совать нос в Украину, а тем более в страну НАТО".

В Литве отреагировали на появившиеся утром 21 февраля в публичном пространстве сообщения о белорусской технике у их границы. Там подчеркнули, что постоянно мониторят военную активность и пока не видят опасности.

Об этом сообщили МЗ Литвы для информационного агентства LRT.

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"Мы постоянно мониторим и анализируем военную деятельность в Беларуси. Текущая деятельность не влияет на ситуацию безопасности в Литве. Аналитики ВС Литвы отмечают, что информация из неподтвержденных источников не всегда подтверждается", — сказано в сообщении.

Глава Комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кашчюнас также уверяет, что опасности для его страны пока нет.

" Белорусская армия боится сунуть нос в Украину, а тем более в страну НАТО. Наши спецслужбы и армия постоянно отслеживают и анализируют военную деятельность в Беларуси. Текущая деятельность не влияет на ситуацию в Литве. Мы спокойны, но готовы, все под контролем", – написал он в Facebook.

Белорусская техника вблизи литовской границы

Напомним, утром 21 февраля мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" проинформировала, что в ночь на 21 февраля колонны белорусской техники проследовали в направлении границы с Литвой и города Ошмяны. Речь идет о 74 единицах техники. По информации ресурса, речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, который дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.

В Минобороны РБ заявило, что в рамках проверки боеготовности одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район.

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