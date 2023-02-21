Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Колонны с белорусской техникой ночью выехали к границе с Литвой — Беларускі Гаюн

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2814
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Колонны с белорусской техникой ночью выехали к границе с Литвой — Беларускі Гаюн

Иллюстративное фото

Ночью против 21 февраля 4 колонны с техникой Вооруженных сил Беларуси выехали в направлении границы с Литвой.

Минобороны Беларуси заявило, что в рамках проверки боеготовности ВС РБ, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

Белорусское минобороны не называет конкретную воинскую часть, однако, по информации ресурса, речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующемся в микрорайоне Уручье, Минск.

Отмечается, что всего в этом направлении следует примерно 74 единицы техники, в частности:

  • БМП – 35 единиц;
  • Урал (КУНГ и тентованные) – 21 единица;
  • УАЗ – 2-3 ед;
  • КамАЗ – 8 ед;
  • Бензовоз – 2 ед;
  • Кран и грузовой манипулятор.

По информации "Беларускі Гаюн", колонны проследовали МКАДом и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, в Беларуси намерены сформировать так называемое "народное ополчение". Минск хочет заставить вступить в отряды 100-150 тыс. белорусов. "Народные ополченцы" будут особенно востребованы в сельской местности. Они помогут местным властям "поддержать порядок в ситуации, когда не исключена деятельность диверсантов".

Читайте также:

Иностранцев призвали уехать из Беларуси, странное заявление Лукашенко, выступление Медведчука - Наталья Радина

Иностранцев призвали уехать из Беларуси, странное заявление Лукашенко, выступление Медведчука - Наталья Радина

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2814
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация