Колонны с белорусской техникой ночью выехали к границе с Литвой — Беларускі Гаюн

Ночью против 21 февраля 4 колонны с техникой Вооруженных сил Беларуси выехали в направлении границы с Литвой.

Минобороны Беларуси заявило, что в рамках проверки боеготовности ВС РБ, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

Белорусское минобороны не называет конкретную воинскую часть, однако, по информации ресурса, речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующемся в микрорайоне Уручье, Минск.

Отмечается, что всего в этом направлении следует примерно 74 единицы техники, в частности:

БМП – 35 единиц;

Урал (КУНГ и тентованные) – 21 единица;

УАЗ – 2-3 ед;

КамАЗ – 8 ед;

Бензовоз – 2 ед;

Кран и грузовой манипулятор.

По информации "Беларускі Гаюн", колонны проследовали МКАДом и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, в Беларуси намерены сформировать так называемое "народное ополчение". Минск хочет заставить вступить в отряды 100-150 тыс. белорусов. "Народные ополченцы" будут особенно востребованы в сельской местности. Они помогут местным властям "поддержать порядок в ситуации, когда не исключена деятельность диверсантов".

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