Колонны "Вагнера" в Липецкой области: власти призывают россиян "не паниковать" и ограничили автобусное сообщение (фото)

Боевики ЧВК "Вагнер" продолжают двигаться в Москву. Сейчас колонны террористической организации находятся в Липецкой области за 4 часа до столицы страны-агрессора. Власти РФ ограничили автобусное сообщение.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Губернатор Липецкой области Артамонов заявил, что "власть делает все для обеспечения безопасности населения".

"Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и следовать этим рекомендациям", – сказал он.

Техника террористов "Вагнера" в Липецкой области / Фото: из соцсетей

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено.

Как отмечается, в Москву из Липецкой области четыре часа езды.

Напомним, против 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты.

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