"Колосальное оскорбление Москве": почему Пекин вернул российским городам на своих картах китайские названия

Пионтковский отмечает, что это не случайно произошло как раз перед визитом Си Цзиньпина в Москву.

Пекин не случайно вернул китайские названия для ряда российских городов и территории Дальнего Востока на своих картах как раз перед визитом Си Цзиньпина в Москву. Речь идет о китайских территориях, присоединенных Российской империей в XIX веке.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

Эксперт отмечает, что это неслучайно произошло как раз перед визитом Си в Москву.

По его мнению, это колоссальное оскорбление, нанесенное Москве.

Также читайте Си Цзиньпин встретится с Путиным: ISW рассказали о целях визита главы Китая в Москву

"Это не случайно сделано именно в эти дни, когда российские власти отчаянно зависят от Пекина: надеются на приезд, на его политическую поддержку. Они прекрасно понимают, что в этой атмосфере в Москве никто не пикнет", — говорит российский оппозиционер.

Пионтковский заметил, что Кремль "проглотил" оскорбление, ведь никто из российских пропагандистов или дипломатов не отреагировал на инцидент.

"После того, как половина Сибири названа китайскими именами – где Мария Захарова, великая русская патриотка, она бухает с тех пор и не могла выйти? Даже в телеграмм-каналах молчания. А молчание – это знак согласия, следовательно, уже половина дела сделана. Москва промолчала, следовательно, она наполовину признала, что эта территория аннексирована", – считает он.

Эксперт уверен: для китайских властей сейчас самое главное, чтобы их "агент" Путин удержался у власти.

"Китайцы понимают, что кто бы ни пришел к власти (в России. – Ред.) – вряд ли придут какие-то европейско ориентированные либеральные части общества, скорее какие-то националистические и левые – все они будут обвинять Путина в сдаче национальных интересов Китая. Они потеряют своего самого ценного". агента, им нужно сохранить его у власти. С этим примерно Си и придет к Зеленскому, если он приедет в Киев", — подытожил Пионтковский.

Напомним, что Министерство природных ресурсов КНР опубликовало новые карты с китайскими названиями для российских городов и территорий. Эти территории были захвачены Российской империей в XIX веке.

Ранее Андрей Пионтковский объяснил ажиотаж вокруг визита лидера Китая в Москву.

В Кремле сообщили, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.

Читайте также:

Си Цзиньпин отправляется в Россию: о чем будет говорить лидер Китая с Путиным