"Колосальное оскорбление Москве": почему Пекин вернул российским городам на своих картах китайские названия

Пионтковский отмечает, что это не случайно произошло как раз перед визитом Си Цзиньпина в Москву.
Пекин не случайно вернул китайские названия для ряда российских городов и территории Дальнего Востока на своих картах как раз перед визитом Си Цзиньпина в Москву. Речь идет о китайских территориях, присоединенных Российской империей в XIX веке.
Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".
Эксперт отмечает, что это неслучайно произошло как раз перед визитом Си в Москву.
По его мнению, это колоссальное оскорбление, нанесенное Москве.
"Это не случайно сделано именно в эти дни, когда российские власти отчаянно зависят от Пекина: надеются на приезд, на его политическую поддержку. Они прекрасно понимают, что в этой атмосфере в Москве никто не пикнет", — говорит российский оппозиционер.
Пионтковский заметил, что Кремль "проглотил" оскорбление, ведь никто из российских пропагандистов или дипломатов не отреагировал на инцидент.
"После того, как половина Сибири названа китайскими именами – где Мария Захарова, великая русская патриотка, она бухает с тех пор и не могла выйти? Даже в телеграмм-каналах молчания. А молчание – это знак согласия, следовательно, уже половина дела сделана. Москва промолчала, следовательно, она наполовину признала, что эта территория аннексирована", – считает он.
Эксперт уверен: для китайских властей сейчас самое главное, чтобы их "агент" Путин удержался у власти.
"Китайцы понимают, что кто бы ни пришел к власти (в России. – Ред.) – вряд ли придут какие-то европейско ориентированные либеральные части общества, скорее какие-то националистические и левые – все они будут обвинять Путина в сдаче национальных интересов Китая. Они потеряют своего самого ценного". агента, им нужно сохранить его у власти. С этим примерно Си и придет к Зеленскому, если он приедет в Киев", — подытожил Пионтковский.
Напомним, что Министерство природных ресурсов КНР опубликовало новые карты с китайскими названиями для российских городов и территорий. Эти территории были захвачены Российской империей в XIX веке.
Ранее Андрей Пионтковский объяснил ажиотаж вокруг визита лидера Китая в Москву.
В Кремле сообщили, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.
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