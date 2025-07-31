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Кольцо Огня: ученые объяснили, что будет, если взорвутся все вулканы сразу (видео)
Ученые назвали последствия одновременного извержения вулканов в Тихоокеанском поясе.
Ученые заговорили о «Кольце огня» — зоне вдоль Тихого океана, с более чем 400–450 активными вулканами, что составляет около 75–90% вулканической и сейсмической активности Земли.
Об этом идет речь на dailymail.
Недалеко от побережья Камчатки 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8.8-один из сильнейших в реестре современной сейсмологии Он вызвал цунами волнами до 3–5 м на побережье Камчатки и Курильских островов; более малые волны добрались до Японии, Гавайев и западного побережья США. Костер землетрясения находился на глубине около 20 км, что сделало толчки особенно разрушительными.
В то же время в регионе Камчатки активизировался вулкан Ключевский, который начал извергаться всего через несколько часов после землетрясения: сошла лава, наблюдались «вспышки» над конусом и взрывная активность.
«Кольцо огня»: может ли одно землетрясение запустить десятки извержений
Некоторые представляют вулканическую и сейсмическую активность Земли, как однородную структуру, но в реальности это геологически разнородная система, поэтому одного землетрясения для запуска всех вулканов недостаточно.
Эпизоды, когда сильное землетрясение стимулировало извержение определенного вулкана, случались. Например, магнитудные толчки могут повредить магматическую камеру — и это могло произойти в случае с Ключевским вулканом, ранее уже активным и близким к извержению сам по себе.
Однако далеко не каждый вулкан находится в критическом состоянии, которое могло бы синхронно взорваться. Большинство ученых единодушны: невозможно, чтобы землетрясение вызвало независимые извержения по всему кругу вулканов — геометрия плит, различные структуры магматических систем и пространственные масштабы делают это очень маловероятным.
Что произошло бы, если бы «Кольцо огня» взорвалось сразу
Если бы — гипотетически — все вулканы активизировались сразу с интенсивностью до VEI 7 (вроде Кракатау или Тамборы), это повлекло бы за собой обширные выбросы пепла и сульфурных частиц в атмосферу, которые осложнили бы авиатрафик и поставили под угрозу инфраструктуру. привести к «вулканической зиме» и значительному снижению урожайности около 2–5 лет.
Хотя такое событие нанесло бы удар по человечеству, оно, вероятно, не было бы полностью фатальным: ученые считают, что выживание биосферы и человечества не окажется под вопросом (не будет события уровня гибели динозавров, вызванного падением метеорита) — поскольку выпущенной энергии значительно меньше, чем в метео5.
Стоит ли волноваться?
К счастью, такой синхронизированной катастрофы не произойдет. Фактически ученые подчеркивают:
Локальное толчковое разрушение может побуждать извержение только уже нестабильных вулканов, которые и без землетрясения были в режиме ожидания;
Пространственное распространение землетрясений ограничено: влияние ощущается сотнями, а не тысячами километров.
За последние десятилетия даже сильные землетрясения не приводили к массовым вулканическим взрывам на весь пояс Кольца огня.
Итак, несмотря на драматические последствия землетрясения в Камчатке, вся эта цепь не разразится одномоментно — ни одно событие не изменило баланс в вулканических системах в несколько тысяч километров одновременно.
Научные данные указывают на то, что масштабное, синхронное извержение сотен вулканов вокруг Тихого океана исключительно гипотетический сценарий с очень низкой вероятностью. Однако мониторинг региона Кольца огня остается важным для предупреждения локальных катастроф.
Напомним, Ключевская Сопка — действующий наивысший вулкан Евразии начал извержение.