Кольцо Огня: ученые объяснили, что будет, если взорвутся все вулканы сразу (видео)

Кольцо Огня просыпается / © Associated Press

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Ученые заговорили о «Кольце огня» — зоне вдоль Тихого океана, с более чем 400–450 активными вулканами, что составляет около 75–90% вулканической и сейсмической активности Земли.

Об этом идет речь на dailymail.

Недалеко от побережья Камчатки 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8.8-один из сильнейших в реестре современной сейсмологии Он вызвал цунами волнами до 3–5 м на побережье Камчатки и Курильских островов; более малые волны добрались до Японии, Гавайев и западного побережья США. Костер землетрясения находился на глубине около 20 км, что сделало толчки особенно разрушительными.

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В то же время в регионе Камчатки активизировался вулкан Ключевский, который начал извергаться всего через несколько часов после землетрясения: сошла лава, наблюдались «вспышки» над конусом и взрывная активность.

«Кольцо огня»: может ли одно землетрясение запустить десятки извержений

Некоторые представляют вулканическую и сейсмическую активность Земли, как однородную структуру, но в реальности это геологически разнородная система, поэтому одного землетрясения для запуска всех вулканов недостаточно.

Эпизоды, когда сильное землетрясение стимулировало извержение определенного вулкана, случались. Например, магнитудные толчки могут повредить магматическую камеру — и это могло произойти в случае с Ключевским вулканом, ранее уже активным и близким к извержению сам по себе.

Дата публикации 20:14, 30.07.25 Количество просмотров 75 Кадры апокалипсиса с Камчатки! Земля ушла из-под ног! Самое сильное землетрясение за 70 лет!

Однако далеко не каждый вулкан находится в критическом состоянии, которое могло бы синхронно взорваться. Большинство ученых единодушны: невозможно, чтобы землетрясение вызвало независимые извержения по всему кругу вулканов — геометрия плит, различные структуры магматических систем и пространственные масштабы делают это очень маловероятным.

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Что произошло бы, если бы «Кольцо огня» взорвалось сразу

Если бы — гипотетически — все вулканы активизировались сразу с интенсивностью до VEI 7 (вроде Кракатау или Тамборы), это повлекло бы за собой обширные выбросы пепла и сульфурных частиц в атмосферу, которые осложнили бы авиатрафик и поставили под угрозу инфраструктуру. привести к «вулканической зиме» и значительному снижению урожайности около 2–5 лет.

Хотя такое событие нанесло бы удар по человечеству, оно, вероятно, не было бы полностью фатальным: ученые считают, что выживание биосферы и человечества не окажется под вопросом (не будет события уровня гибели динозавров, вызванного падением метеорита) — поскольку выпущенной энергии значительно меньше, чем в метео5.

Дата публикации 15:44, 30.07.25 Количество просмотров 385 Из-за землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана

Стоит ли волноваться?

К счастью, такой синхронизированной катастрофы не произойдет. Фактически ученые подчеркивают:

Локальное толчковое разрушение может побуждать извержение только уже нестабильных вулканов, которые и без землетрясения были в режиме ожидания;

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Пространственное распространение землетрясений ограничено: влияние ощущается сотнями, а не тысячами километров.

За последние десятилетия даже сильные землетрясения не приводили к массовым вулканическим взрывам на весь пояс Кольца огня.

Итак, несмотря на драматические последствия землетрясения в Камчатке, вся эта цепь не разразится одномоментно — ни одно событие не изменило баланс в вулканических системах в несколько тысяч километров одновременно.

Научные данные указывают на то, что масштабное, синхронное извержение сотен вулканов вокруг Тихого океана исключительно гипотетический сценарий с очень низкой вероятностью. Однако мониторинг региона Кольца огня остается важным для предупреждения локальных катастроф.

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Напомним, Ключевская Сопка — действующий наивысший вулкан Евразии начал извержение.

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