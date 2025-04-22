Кольцо Папы Римского за $520 000 уничтожат специальным молотком: известна причина (фото)

Кольцо Папы Римского Франциска / © Getty Images

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Знаковое золотое кольцо, которое Папа Римский Франциск носил на правой руке, будет уничтожено после его смерти в возрасте 88 лет.

Об этом пишет Unilad.

Уроженец Буэнос-Айреса — настоящее имя которого Хорхе Марио Бергольо — умер в 7:35 утра по местному времени в Пасхальный понедельник, 21 апреля, в своих апартаментах в Ватикане. Понтифик нарушил традицию после избрания на папский престол в 2013 году, решив не оставаться в роскошных апартаментах, где обычно проживал Папа.

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Причиной смерти 88-летнего Франциска, решившего называться Франциском в честь святого покровителя Ассизи 13-го века, стал мозговой инсульт, приведший к коме и необратимой сердечной недостаточности.

Пока католическая церковь организует его похороны и чествует обряды прощания, кольцо, которое он носил на правой руке, будет уничтожено специальным молотом.

Кольцо Папы Римского Франциска / © Getty Images

Разбивать такие украшения кажется грехом, ведь стоимость кольца оценивается примерно в $520 000 — хотя его подлинная ценность выходит далеко за пределы его материальной стоимости, ведь он является воплощением католицизма.

Кольцо рыбака дарят Папе Римскому во время избрания и забирают после смерти — хотя его присутствие заметно на фотографиях прощания с Папой Франциском, обнародованным Ватиканом.

Традиция Римско-католической церкви состоит в том, что кольцо и буллу уничтожает специальным молотком кардинал-камерленго, которым в этом случае будет Кевин Фаррелл.

Кольцо Папы Римского Франциска / © Getty Images

Это делается для того, чтобы предотвратить злоупотребление кольцом, которое первоначально было подделано как печать для частных писем Папы Римского — хотя благодаря современному развитию его настоящее назначение церемониально.

Уничтожение печати происходит после официального подтверждения смерти Папы в присутствии Коллегии кардиналов, прежде чем папский конклав начнет выбирать следующего Папу.

Процесс избрания Папы Римского обычно длится от 15 до 20 дней после смерти предыдущего.

Напомним, Ватикан назвал точную дату похорон Папы Римского. Церемония состоится согласно его последней воле.