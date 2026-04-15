Колумбия разрешила отстрел "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара: какие причины

Бегемот / © pexels.com

Реклама

Власти Колумбии официально разрешили отстрел диких бегемотов, которые расплодились после смерти известного наркобарона Пабло Эскобара. Животные угрожают экосистеме и людям, а стерилизация оказалась слишком дорогой.

Об этом пишет CNN.

Почему в Колумбии решили отстрелять диких бегемотов?

Колумбийские власти одобрили план ликвидации части популяции бегемотов, которые сейчас свободно обитают в центральных регионах страны. Эти животные создают угрозу для местных жителей и негативно влияют на экосистему, вытесняя аборигенные виды. Появление бегемотов связано с тем, что несколько десятилетий назад Эскобар завез в страну первых особей.

Реклама

Министр окружающей среды Ирене Велес объяснила, что предыдущие попытки сдержать рост популяции — в частности стерилизация или перемещение животных в зоопарки — оказались неэффективными и слишком затратными. По ее словам, новый план может охватить до 80 бегемотов. Точные сроки его реализации пока не определены.

«Если мы этого не сделаем, мы не сможем контролировать популяцию. Мы должны принять эти меры, чтобы сохранить наши экосистемы», — сказала Велес.

Что известно о бегемотах Пабло Эскобара?

Колумбия остается единственной страной вне Африки, где сформировалась дикая популяция бегемотов. Она берет начало от четырех животных, которых Эскобар привез в 1980-х годах в свой частный зоопарк на территории Hacienda Nápoles — большого ранчо с собственной взлетной полосой, которое служило его резиденцией.

По оценкам Национального университета Колумбии, в 2022 году в стране насчитывалось около 170 таких животных. В последнее время их начали фиксировать уже более чем в 100 км к северу от этого поместья.

Реклама

Экологи предостерегают, что бегемоты представляют реальную опасность для людей, ведь их все чаще встречают на фермах и возле водоемов. Кроме того, они конкурируют с местными видами, в частности речными ламантинами, за ресурсы и среду обитания.

В то же время эти животные стали популярной туристической достопримечательностью. Жители близлежащих районов организуют экскурсии для наблюдения за бегемотами и продают тематические сувениры.

Само имение Hacienda Nápoles, которое государство конфисковало после падения империи Эскобара, сейчас превращено в тематический парк с бассейнами, водными аттракционами и зоопарком, где представлены и другие африканские виды.

Зоозащитники против отстрела бегемотов в Колумбии

Вместе с тем зоозащитные организации выступают против отстрела бегемотов, настаивая на праве животных на жизнь. Они убеждены, что насильственные методы — неприемлемый способ решения проблемы для страны, которая уже пережила длительные внутренние конфликты.

Реклама

Сенатор и активистка Андреа Падилья, которая участвовала в создании закона против корриды, резко раскритиковала инициативу, назвав ее «жестоким» решением и обвинив власти в попытке пойти по самому простому пути.

«Убийства и массовые уничтожения никогда не могут быть приемлемыми. Это здоровые существа, которые стали жертвами халатности государственных структур», — написала Падилья в сети.

В течение последних 12 лет, при трех президентах, Колумбия пыталась сократить численность бегемотов путем стерилизации. Однако эти меры оказались малоэффективными из-за высокой стоимости и сложности отлова опасных животных и проведения операций.

Из-за ограниченного генофонда и потенциальных рисков распространения болезней возвращение этих бегемотов в их естественную среду обитания в Африке пока считается невозможным.

Реклама

