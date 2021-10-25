Колумбийского наркобарона по прозвищу Отониель экстрадируют в США

Лидера "Клана дель Гольфо" обвиняют в импорте не менее 73 метрических тонн кокаина в США.

После субботнего задержания в Колумбии самого разыскиваемого наркоторговца страны Даиро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль экстрадируют в США.

Об этом со ссылкой на заявление колумбийского министра обороны Диего Молано сообщает ВВС.

Отмечается, что США обвиняют лидера группировки "Клан дель Гольфо" или "Клан Залива" в импорте не менее 73 метрических тонн кокаина в период с 2003 до 2014 года. Перед экстрадицией задержанного доставили на военную базу в Боготе.

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Местонахождение Отониэля с помощью спутниковых снимков отслеживали более полсотни экспертов колумбийской разведки. К поискам были привлечены также американские и британские силовики.

Президент Колумбии Иван Дуке описал операцию по задержанию наркобарона как "самое больше проникновения в джунгли, которое когда-либо видели в военной истории нашей страны".

Известно, что Отониэль постоянно скрывался и держался подальше от населенных пунктов. Во время поисков полицейские неоднократно находили в домах, где оставался Усуга, специальные ортопедические матрасы: он страдает от боли в спине из-за грыжи межпозвоночного диска.

Как сообщалось, в субботу, 23 октября, в Колумбии задержали самого разыскиваемого в стране наркоторговца Даиро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль. Злоумышленник возглавляет группировку "Клан дель Гольфо" или "Клан Залива".

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50-летнего Отониэля схватили в сельской местности колумбийского региона Ураба, расположенного в провинции Антиокия, во время операции "Осирис", в которой задействовали более 500 сотрудников колумбийского спецназа и 22 вертолета. Во время задержания Усуги погиб полицейский.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке, — заявил Дуке в видеообращении. — Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х".

Колумбия предлагала 3 млрд песо (около 800 тыс. долларов) за информацию о местонахождении наркоторговца, а правительство США назначило за помощь в его поиске вознаграждение в размере 5 млн долларов.

Кроме наркоторговли, Отониэля также обвиняют в убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних, сексуальном насилии над детьми и т.д.

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"Клан дель Гольфо" насчитывает около 1,2 тыс. вооруженных людей, большинство из которых — бывшие члены крайне правых военизированных формирований, и присутствует в 10 из 32 провинций Колумбии. Группировка занимается не только наркоторговлей, но и незаконной добычей полезных ископаемых. Правительство страны также обвиняет членов клана в угрозах и убийствах лидеров общин по всей стране.

С 2016 колумбийские правоохранители убили или взяли в плен десятки помощников Отониэля, заставив его постоянно находиться в бегах. В 2017 году Отониэль объявил о своем намерении предстать перед судом, которое так и не реализовал. В марте колумбийская полиция и Управления по борьбе с наркотиками США задержали сестру Отониэля, которую экстрадировали в США для предъявления обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

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