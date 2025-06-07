Белый дом. Иллюстративное фото / © УНИАН

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Команда Илона Маска в его Департаменте эффективности государственного аппарата (DOGE) проигнорировала экспертов по коммуникациям и установила интернет-сервис Starlink Маска в комплексе Белого дома.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации трех источников, специалистов, отвечающих за коммуникационные системы Белого дома, не проинформировали заранее об установке терминала Starlink на крыше соседнего здания Эйзенхауэра в феврале этого года.

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По словам собеседников, те, кто управляет системами, не могли контролировать такие соединения, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации из комплекса или проникновению хакеров.

Не удалось проверить, остается ли терминал на крыше установленным, что-то изменится теперь, когда Маск ушел из правительства. По словам источников, сеть Wi-Fi Starlink Guest появилась на телефонах Белого дома в феврале, спрашивая от пользователей только пароль, а не имя пользователя или вторую форму аутентификации. Эта сеть Wi-Fi по-прежнему появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.

Белый дом переадресовал вопросы журналистов в Секретную службу США, которая в свою очередь заявила, что не может обсуждать конкретные технологические системы по соображениям безопасности.

«Мы знали о намерениях DOGE улучшить доступ к Интернету в кампусе и не считаем этот вопрос инцидентом или нарушением безопасности», — заявил представитель Секретной службы Энтони Гуглиэльми.

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Традиционно в Белом доме для личных телефонов в гостевых сетях Wi-Fi требуются отслеживаемые имена и пароли и срок действия которых истекает через неделю. Рабочие компьютеры блокируются с помощью программ безопасности, а взаимодействие сотрудников с внешним миром очень тщательно отслеживается, при этом записываются идентификаторы устройств и время всех передач.

Starlink же ничего не требует. Он позволяет передавать данные без каких-либо записей или отслеживания.

Действующие бывшие администрации предупреждают, что Starlink позволяет обходить VPN-соединение и создает лазейки для утечки или проникновения вредоносного программного обеспечения. Некоторые из них обратились к демократам в Палате представителей с просьбой расследовать использование Starlink в правительственных учреждениях.

«Мы проводим многочисленные расследования по использованию администрацией Трампа Starlink в Белом доме и в правительстве», — сказал Стивен Ф. Линч (Массачусетс), исполняющий обязанности главного демократа в Комитете по надзору.

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Starlink также якобы использовался в других агентствах, в частности, в Национальном совете по трудовым отношениям и Администрации совместных служб. В некоторых случаях сотрудники DOGE отключали системы аудита и использовали ИИ для обработки больших объемов государственных данных.

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