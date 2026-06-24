Команда Трампа готовит мирный план для Украины: в НАТО назвали главное препятствие

Рютте о мирном соглашении Украины и России / © Associated Press

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Специальный представитель США по вопросам Украины Стивен Уиткофф, советник по нацбезопасности Джаред Кушнер и госсекретарь Марко Рубио активно работают над достижением мирного соглашения Украины с РФ. Но конечный результат все равно зависит от позиции Путина.

Об этом в эфире Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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По словам главы Альянса, Россия сейчас продолжает нести колоссальные потери на фронте — ежемесячно количество убитых и раненых россиян составляет от 30 до 35 тысяч человек. Это серьезный удар для оккупантов.

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Кроме этого, существенные потери терпит и российская экономика. Рютте подчеркнул, что Россия находится в затруднительном положении, потому что почти половина бюджета страны направляется на оборонный сектор, а на финансирование войны в целом тратится примерно 75% всех налоговых поступлений.

Ситуацию усложняют точные дальнобойные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ в глубоком тылу.

Генсек НАТО подтвердил, что новая администрация Дональда Трампа прилагает значительные усилия для поиска дипломатического решения, но российский диктатор на данный момент не демонстрирует готовности к компромиссам и продолжает выдвигать свои максималистские требования.

«Украинцы действительно делают все отлично, поэтому нам нужно, чтобы Путин действовал по правилам, сел за стол переговоров. И опять же, Дональд Трамп как президент в феврале прошлого года преодолел тупик с Путиным», — добавил Рютте.

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Напомним, Россия обвинила США в отказе от роли «объективного посредника» в войне после того, как Дональд Трамп снова начал демонстрировать большую поддержку Украине. На саммите G7 американский президент был поражен дальнобойными ударами Украины по целям в РФ.

Трамп согласился ужесточить антироссийские энергетические санкции. Из-за невозможности завершить войну на выгодных для Кремля условиях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия теперь сосредоточится исключительно на достижении целей полномасштабного вторжения.

Изменение позиции Вашингтона связано с переоценкой ситуации на поле боя: если раньше разведка США видела преимущество РФ, то теперь госсекретарь Марко Рубио отмечает, что Москва точно не достигнет своих начальных целей. Украинские чиновники замечают готовность Трампа усиливать давление на Россию.

Между тем, в Москве накапливается разочарование политикой Трампа, которое продолжается еще с лета 2025 года, поскольку ожидания Кремля о поддержке его максималистских требований не оправдались.

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