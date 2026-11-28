Топ-чиновники Трампа поселились на военных базах

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В Вашингтоне около шести должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа сейчас живут в резиденциях на военных объектах. Такие дома обычно предназначены для генералов и других высокопоставленных военных, однако теперь их выбирают гражданские руководители, которые считают закрытые территории безопаснее обычных районов столицы.

О том, кто из команды президента переехал в военные комплексы и что стоит за этими решениями, пишет CNN.

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Кто из команды Трампа перебрался на военные базы

Среди ныне живущих в военном жилье чиновников — государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, генеральный прокурор Тодд Бланш и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер. Последний переехал вместе с женой Кэти и четырьмя детьми.

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Рубио, Хегсет и семья Миллеров живут на базе Форт-Макнейра в Вашингтоне, в квартале, который называют «Ряд генералов». Здесь расположены дома, традиционно предназначавшиеся для высокопоставленных военных. Бессент недавно покинул свое имение в Джорджтауне и переехал в защищенное военное жилье. По данным CNN, на военную базу также перебрался Тодд Бланш. Его предшественница на должности генерального прокурора Пэм Бонди жила там в прошлом году.

Причины переездов разные. Бессент заявил, что получал угрозы убийством со стороны Ирана из-за американской кампании экономического давления на Тегеран. По его словам, именно эти угрозы заставили его сменить место жительства.

В то же время, часть чиновников опасается политического насилия внутри страны. В частности, Стивен Миллер с семьей переехал в военное жилье еще в прошлом году после того, как возле их предыдущего дома протестовала женщина, а его адрес распространяли в листовках. В Белом доме заявили, что семья стала мишенью кампании преследования, доксинга и угроз.

Почему чиновники выбирают закрытые военные комплексы

На фоне новых угроз представители команды Трампа все чаще предпочитают резиденции за контролируемыми въездами и ограждениями. Такие комплексы обладают собственной охраной и инфраструктурой, а доступ посторонних лиц к ним ограничен.

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Однако эксперты обращают внимание на другую сторону этого решения. Томас Кан, директор Центра конгрессовых и президентских исследований Американского университета, считает, что жизнь в уединенных военных городках еще больше отдаляет государственных руководителей от обычных граждан.

По его словам, чиновники и так находятся в своеобразном «пузыре»: их сопровождает охрана, а передвижение между мероприятиями и домами контролируют службы безопасности. Переезд за огражденные периметры только усиливает эту изоляцию.

В Белом доме, со своей стороны, заявили, что часть членов администрации не может жить в обычных районах столицы из-за целенаправленных угроз. Там также подчеркнули, что эти должностные лица приобщаются к усилиям властей сделать Вашингтон более безопасным.

Сколько стоит военное жилье для чиновников

Проживание на военных базах не бесплатно. По данным СМИ, должностные лица должны платить аренду, которая в зависимости от резиденции обычно превышает 4500 долларов в месяц.

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Вопрос расходов уже привлек внимание демократов в Конгрессе. Пентагон должен до весны предоставить Комитету Палаты представителей по вооруженным силам отчет о политических назначенцах, проживающих в военном жилье. Министерство обороны должно объяснить, какие угрозы стали основанием для их переселения, на какой правовой основе предоставили дома и сколько чиновники платят за проживание.

Особое внимание привлекли расходы на резиденцию Пита Хегсета. В прошлом году стало известно, что армия планировала потратить 137 297 долларов на ремонт и модернизацию его дома в Форт-Макнейре. Конгресс также хочет проверить, платят ли политические назначенцы справедливую рыночную арендную плату за жилье, обычно предназначенное для военных.

Практика проживания гражданских руководителей на военных объектах имеет исторические прецеденты. Одним из первых министров обороны США, поселившегося в таком доме, был Роберт Гейтс. В 2008 году правила аренды изменили: для министра обороны установили ставку, только на 5% выше той, которую платят четырехзвездные генералы и адмиралы.

Угрозы для американских властей — последние новости

В ноябре американские медиа сообщили о разведывательных данных о возможных планах Ирана атаковать высокопоставленных должностных лиц администрации Трампа в Вашингтоне. Среди сценариев упоминалось применение химического оружия или так называемой «грязной бомбы», однако доказательств подготовки неизбежного нападения не было.

За несколько дней до этого появилась информация о предупреждении израильской разведки для ЦРУ о предполагаемых планах Ирана убить Дональда Трампа и других американских чиновников с помощью беспилотников. По сообщениям медиа, некоторые представители администрации уже ограничивали публичные выступления под открытым небом, а часть сменила место жительства.

В то же время в США есть опасения и по поводу внутренних угроз. В апреле 2026 года Дональда Трампа и его супругу Меланию срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как вооруженный мужчина попытался прорвать охрану мероприятия. Нападавший был задержан, а инцидент стал одним из самых громких проявлений угроз безопасности американских политиков.

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