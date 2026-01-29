Команда Трампа тайно встретилась с канадскими сепаратистами: что обсуждали

Канада / © Pexels

Реклама

Представители администрации Дональда Трампа провели серию встреч с членами организации «Проект процветания Альберты» (APP) — сепаратистского движения, выступающего за отделение нефтедобывающей провинции от Канады. В последние девять месяцев чиновники Государственного департамента США трижды принимали делегатов этой группы в Вашингтоне.

Об этом пишет New Republic.

Позиция американской стороны и планы сепаратистов

Советник сепаратистской группировки Джефф Рат заявил, что контакты проходят на самом высоком уровне. По его словам, лица, с которыми они общаются, «после встреч идут непосредственно в Овальный кабинет». Рат утверждает, что Вашингтон проявляет заинтересованность идеей независимой Альберты.

Реклама

Как сообщает The Times со ссылкой на собственные источники, в феврале представители APP надеются на очередную встречу. Во время нее планируется выдвинуть запрос на кредит в размере 500 миллиардов долларов. Эти средства должны стать финансовой опорой провинции в случае успешного референдума о независимости.

В Государственном департаменте подтвердили факт переговоров. Однако подчеркнули, что американская сторона не брала на себя никаких финансовых или политических обязательств.

Заявления оцепления Трампа и стратегическое видение

Вопрос обособления Альберты активно обсуждается среди сторонников Дональда Трампа. Министр финансов США Скотт Бессент назвал богатую ресурсами провинцию «естественным партнером для США».

«У них огромные ресурсы. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум по поводу того, хотят ли они оставаться в Канаде или нет», — отметил Скотт Бессент.

Реклама

В свою очередь бывший советник Трампа Стив Беннон сравнил геополитическое положение Канады с Украиной из-за уязвимости ее северных территорий перед влиянием Китая и России. Эксперты из его окружения предполагают, что после ухода из Канадского союза Альберта может стать 51-м штатом США.

Реакция Канады и реальная поддержка сепаратизма

Канадские политические лидеры остро отреагировали на информацию о тайных переговорах. Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби назвал такие контакты изменой. Премьер Онтарио Дуг Форд подчеркнул, что переговоры с иностранными государствами за спиной федерального правительства неприемлемы.

Несмотря на активность сепаратистских групп, социологические опросы в самой провинции свидетельствуют о том, что большинство жителей Альберты предпочитают оставаться в составе Канады. Между тем риторика Вашингтона относительно возможного поглощения территорий соседа влечет за собой популярность США среди канадцев. На фоне происходящего премьер-министр Канады Марк Карни уже призвал к усилению финансовой независимости страны от Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Дональд Трамп подверг резкой критике торговые отношения Канады с Китаем и пригрозил жесткими таможенными ограничениями.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Канаде растет беспокойство, что после действий США в Венесуэле и заявлений Дональда Трампа по поводу Гренландии следующим объектом давления может стать Оттава.