Команда Вэнса подняла уровень воды в реке для его семейного отдыха

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с детьми / © Associated Press

По инициативе команды вице-президента США Джей Ди Вэнса инженерный корпус американской армии осуществил необычную корректировку водного режима в одном из озер Огайо, что способствовало организации его семейной прогулки на лодках.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно заявлению инженерного корпуса армии США (USACE), соответствующая просьба поступила от Секретной службы, которая действовала с целью «обеспечения безопасного перемещения» охраны вице-президента во время августовского путешествия на реке Литтл-Маями.

В соцсетях 2 августа, в день рождения Вэнса, появились сообщения о его пребывании в юго-западном Огайо — политика видели на каноэ на реке, питающейся из озера Цезарь-Крик.

По словам анонимного источника, целью изменения водовыпуска из озера была не только поддержка действий Секретной службы, но и создание «идеальных условий для каякинга». Изданию не удалось подтвердить эту информацию независимо.

Отмечается, что этот инцидент вызывает сомнения относительно возможного использования государственных ресурсов для личного отдыха, особенно на фоне масштабных сокращений, которые проводит администрация президента США Дональда Трампа — в частности в области внешней помощи, науки и государственного управления — в рамках политики «эффективности».

На запрос журналистов в офисе вице-президента не предоставили комментариев.

Подробности о поднятии уровня воды для отдыха Венса

Данные Геологической службы США (USGS) свидетельствуют, что в начале августа наблюдалось резкое поднятие уровня реки и одновременное снижение уровня воды в озере — именно в период пребывания Вэнса в отпуске.

В среду пресс-служба USACE через представителя Джина Павлика сообщила, что офис в Луисвилле получил «запрос на временное увеличение водовыпуска из озера Цезарь-Крик для обеспечения безопасной навигации Секретной службы США». Секретная служба подтвердила, что она тесно сотрудничала с департаментом природных ресурсов Огайо и USACE для планирования и обеспечения безопасности перемещения моторизованных судов и спасательных служб во время недавнего визита. В то же время в ведомстве отметили, что не могут раскрывать детали оперативного планирования.

Почему эта ситуация возмутительна?

Несмотря на то, что нет доказательств правонарушения со стороны офиса Вэнса, бывший этический советник администрации президента Джорджа Буша — Ричард Пейнтер — раскритиковал ситуацию, заявив, что она выглядит как «лицемерие» и является «довольно возмутительной», учитывая урезание финансирования Национальной службы парков.

«Эти сокращения напрямую влияют на отдых семей из среднего класса. Делали ли они это для Секретной службы или для него — это лишь игра слов. Ему следовало просто выбрать другое место», — сказал Пейнтер.

Экс-советник Белого дома по этике и правительственным реформам Норм Айзен поделился: «Когда я работал в администрации Обамы, получал много странных запросов, но никогда — о повышении уровня воды для каякинга чиновника».

«Меня называли „Мистер Нет“, и я точно остался бы верен этому прозвищу. Я бы никогда не позволил подобного — даже если это технически не нарушает правила, это создает впечатление, что вице-президент США получает особое отношение, недоступное обычным людям. Даже если есть какие-то соображения безопасности, моя реакция такая: Меня это не волнует. Мы не должны использовать ресурсы государства таким образом. Я бы это никогда не позволил», — высказался Айзен.

Напомним, в апреле в Риме из-за визита Венса для посетителей закрыли Колизей. Туристам, которые забронировали экскурсии, отказали во входе. Итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons инициировала расследование обстоятельств закрытия исторического памятника.

К слову, недавно Трамп дал понять, что рассматривает Вэнса как ключевую фигуру в будущем развитии политической линии движения MAGA.