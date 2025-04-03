Команда Волца создала минимум 20 групповых чатов Signal для обсуждения безопасности по всему миру Politico

Майк Волц / © Associated Press

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Команда советника по национальной безопасности Майка Волца регулярно создает чаты в Signal для координации официальной работы по вопросам, в частности по Украине, Китаю, Сектору Газы, политике на Ближнем Востоке, Африке и Европе, по словам четырех людей, которых лично добавили в чаты Signal.

Об этом пишет Politico.

Два человека сказали, что они были по крайней мере 20 таких чатах или имеют прямые сведения о них. Все четверо сказали, что видели случаи обсуждения конфиденциальной информации.

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Это более широкое использование программы, чем сообщалось ранее, и проливает новый свет на то, как часто команда национальной безопасности администрации Трампа полагается на Signal, общедоступное приложение для обмена сообщениями, для выполнения своей работы.

"Было обычным явлением проводить чаты на любую тему национальной безопасности", - сказал один из участников чатов, добавив, что в группах часто были члены Кабинета министров и чиновники.

Всем четырем людям была предоставлена анонимность, поскольку они не имели права публично обсуждать частные чаты.

Ветераны службы национальной безопасности предупредили, что эта практика потенциально нарушает положения о защите конфиденциальной информации о национальной безопасности от иностранных врагов и федеральных законах о хранении документов, если чаты автоматически удаляются.

Спикер NSC Брайан Хьюз отметил, что Signal разрешен на правительственных устройствах и что некоторые агентства автоматически устанавливают его на телефоны сотрудников. Он также подчеркнул, что чиновники использовали приложение как в администрации президента Джо Байдена, так и администрации Трампа.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в том числе удары по хуситам.