Команда Зеленского не согласилась на встречу с Трампом: Time назвал неожиданную причину

Команда Зеленского отказалась ехать в резиденцию Трампа, поскольку это можно расценить как поддержку его предвыборной кампании.

Команда президента Владимира Зеленского отказалась от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, поскольку это могло быть расценено как поддержка предвыборной кампании Трампа.

Об этом пишет издание Time.

"Трамп на прошлой неделе заявил, что вероятно встретится с Зеленским во время его визита в США. Их команды обсуждали идею встречи в имении Трампа в Мар-а-Лаго, по словам двух чиновников, близких к Зеленскому. Но украинцы отвергли такую возможность, поскольку это можно было расценить как поддержку кампании Трампа", – отмечают в издании.

Украинская сторона просила встретиться с Трампом на более нейтральной территории, например, на съемках американского телеканала для совместного интервью.

По словам одного из украинских чиновников этот вариант еще обсуждался, когда Зеленский прилетел в США.

Но первое публичное событие во время поездки Зеленского в США, похоже, изменило тон этих дискуссий, отмечает Time. В воскресенье Зеленский посетил оружейный завод в Скрентоне, штат Пенсильвания, городе, где родился и вырос президент Байден.

"Осматривая фабрику вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, Зеленский поблагодарил всех американских работников, которые помогают производить оружие для Украины. Но оптика визита огорчила Трампа и его союзников, и их переговоры о возможной встрече с Зеленским сорвались", – пишут в издании.

"Кажется, он обиделся", – говорит о Трампе один из украинских чиновников в комментарии Time на условиях анонимности. Проблема, добавил он, похоже, заключалась в выборе места проведения: родной город действующего президента США Джо Байдена в ключевом штате, где проходят острые предвыборные споры.

В понедельник, на следующий день после поездки Зеленского в Скрентон, Трамп провел митинг в Пенсильвании, где обнародовал новую линию атаки против украинского президента. Трамп также сказал толпе в Пенсильвании, что Зеленский хочет победить демократов в ноябре: "Он так сильно хочет, чтобы они выиграли эти выборы"

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Такие замечания вызвали обеспокоенность среди наблюдателей в Украине, включая команду Зеленского. Однако они не видят другого выхода, кроме как продолжать попытки обратиться к кандидату-республиканцу и заручиться его поддержкой. "Конечно, мы все это слышим", — сказал один из украинских чиновников, приближенных к Зеленскому, по поводу последних высказываний Трампа. "Но мы все равно должны попробовать".

В издании отмечают, что многие страны мира нервно наблюдают за президентской гонкой в США, но на этот раз ни одна не имеет такого большого риска, как Украина. Для украинцев результат может определить, чем закончится война против России.

Независимо от результата выборов в ноябре в США один из украинских чиновников сказал журналисту издания: "для нас будет хуже".

Ранее мы рассказывали все детали громкого визита президента Зеленского в США.

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