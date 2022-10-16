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Командир назвал Аллаха трусом: новые подробности расстрела мобилизованных на полигоне в России

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Просмотры
6985
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Командир назвал Аллаха трусом: новые подробности расстрела мобилизованных на полигоне в России

Фото: Associated Press

Командир, который отрицательно высказался об Аллахе, был расстрелян.

В Белгородской области РФ мобилизованные устроили стрельбу на полигоне, из-за чего погибли многие военные. Это произошло из-за того, что командир назвал Аллаха трусом.

Об этом пишет российский проект Astra.

Российский военный, который был на полигоне, рассказал, что расстрел мог произойти из-за религиозного конфликта. Он рассказал, что дагестанец, азербайджанец и адыгеец хотели написать отказ от участия в войне. Подполковник Андрей Лапин разозлился из-за этого факта и заявил, что война России против Украины — "священная".

Военный таджикского происхождения ему ответил, что "священная война для мусульман – это война против неверных". Тогда Лапин заявил, что "Аллах тогда трус". Это разозлило мусульман и тогда трое военных из Таджикистана сказали мусульманам отойти в сторону. После этого стали расстреливать россиян. На месте инцидента погибли 29 российских военных, среди которых есть и Лапин.

Двух таджиков убили на месте происшествия, еще один мобилизованный успел скрыться.

Массовый расстрел на полигоне в России

В поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Некоторые российские паблики сообщали, что в той воинской части находились более 100 кафиров, которых уговаривали согласиться на штурм Лимана, но они отказывались.

В Минобороны государства-агрессора стрельбу назвали "террористическим" актом.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6985
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