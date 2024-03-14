Командир РДК анонсирует "сюрпризы" на территории РФ: "Мы удивим новыми яркими операциями"

В то же время командир РДК подчеркнул, что Минобороны РФ работает над ошибками.
Командир " Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин аносирует "новые яркие операции" на территории Российской Федерации.
Об этом командир российского добровольческого батальона озвучил в интервью УП.
"Мы немного изменили формат: были мероприятия, но небольшие диверсионные группы. Во-вторых, год еще только начался, и вполне возможно, мы удивим вас новыми яркими операциями. Также надо понимать, что со времени прошлогодних рейдов мы очень увеличились, и мне как командиру было важно уделить внимание внутреннему развитию подразделения", — рассказал Никитин.
В то же время командир РДК подчеркнул, что Минобороны РФ работает над ошибками и за прошлый год выстроило гораздо более серьезные укрепления, рвы. Постоянно работают дроны. Также установили сейсмодатчики, которые реагируют на вибрации почвы.
"И эти силы, которые стоят сейчас вдоль границы, откуда-то надо было взять: либо мобилизовать, либо забрать из уже воюющих подразделений. И то, и другое является дополнительным напряжением для системы под названием Российская Федерация. Поэтому даже в этом плане мы свое задание выполнили", — заметил он.
Напомним, в РДК обратились со срочным обращением к жителям Курской и Белгородской областей.
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