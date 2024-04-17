Командира спецподразделения "Ахмат" отправили в Москву: для чего это Кадырову — эксперт

Для Кадырова важна не боеспособность российской армии, а способность удерживать свою власть в Чечне.

Назначение командира чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова заместителем начальника главного управления по военно-политической работе вооруженных сил России может быть выгодно главе Чечни Рамзану Кадырову.

Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Эйдман в комментарии "24 каналу".

По его словам, такое назначение может означать, что Кадыров стремится поставить своих людей в министерстве обороны РФ или пытается таким образом избавиться от Алаудинова.

Эйдман отметил, что еще в советское время существовала традиция избавляться от неугодных чиновников и руководителей в национальных республиках через продвижение их на вторичные должности в Москве.

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"В Москве они теряются и никакой реальной власти не имеют", — отметил эксперт.

Игорь Эйдман сомневается, что назначение Алаудинова этаким "главным замполитом России" (его новая должность предусматривает руководство военно-патриотической работой в вооруженных силах РФ — ТСН.ua ) как-то будет влиять на способность россиян лучше воевать.

В то же время, по его мнению, для Кадырова важна не боеспособность российской армии, а способность удерживать свою власть в Чечне благодаря приходящему из Москвы финансовому потоку.

“Кадыров следит, чтобы этот поток не пошел случайно в другую сторону – мимо его дворца. Он держится на финансовых потоках, потому что подкупает этими деньгами своих "нукеров", которые держат его власть на своих автоматах и штыках. Если они перестанут получать деньги, они перестанут служить ему и сразу его разорвут”, – подчеркнул Игорь Эйдман.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что 3 тысячи бывших боевиков ЧВК "Вагнер" вместе с командиром с позывным "Ратибором" переходят в подконтрольное ему спецподразделение Росгвардии "Ахмат".

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