Командующий американским авианосцем предупредил Россию о готовности к любой миссии

Авианосец США находится в водах Южной Европы, за последние дни самолеты F-18 совершали вылеты из него в Литву и Польшу.

Экипаж американского авианосца USS George HW Bush, участвующего в новой серии мероприятий НАТО "Нептун", готов противостоять России, если поступит такой вызов, но его миссия сейчас состоит в том, чтобы сдерживать угрозы и предотвращать эскалацию.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление командующего авианосной ударной группой контр-адмирала Денниса Уоллеса.

“Мы хотим мира – это то, чего хотят все. Мы хотим, чтобы война [в Украине] закончилась, вернулась стабильность в регион и была мирная и стабильная Европу, но мы готовы”, – сказал он на борту корабля, на котором находится более 70 реактивных самолетов, вертолетов и т.д.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что он готов к войне по необходимости, адмирал сказал: "Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день”.

За действиями авианосца с безопасного расстояния наблюдали два российских корабля.

"Мы их видели. Они имеют такое же право, как и мы, действовать в международных водах, поэтому мы просто соблюдаем международное право”, — прокомментировал контр-адмирал Уоллес.

Американское издание отмечает, что близость российских военных и осознание того, что российские войска ведут жестокую войну с Украиной, не входящей в НАТО, но имеющую общие границы с членами Альянса, означает, что операции в Европе больше не являются очередными тренировками в мирное время. экипажа авианосца, состоящего из более 5000 моряков.

Командующий НАТО Йенс Столтенберг, посетив авианосец, отметил, что по окончании холодной войны это лишь третий случай, когда авианосная ударная группа США перешла под командование Альянса, причем другие случаи произошли в рамках учений "Нептун" в прошлом году.

По словам Столтенберга, сейчас нужно внимательно следить за Россией, особенно в контексте заявлений об использовании "грязной бомбы".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с министрами обороны США и Великобритании в отношении российского фейка о "грязной бомбе".

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