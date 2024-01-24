Командующий армией Эстонии назвал 4 фактора для нападения России на НАТО

Чтобы начать агрессию против Альянса, россиянам сначала нужно будет вывести из Украины 300-400 тыс. своих войск.

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что для нападения России на НАТО нужно, чтобы совпали четыре фактора.

Об этом Херем рассказал в интервью ETV.

Как отметил Херем, тот факт, что Россия представляет угрозу, доказательств не требует. Но для того чтобы угроза материализовалась, необходимы четыре фактора.

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"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих", — отметил командующий Силами обороны Эстонии.

Во-вторых, указал он, России нужен какой-то период для восстановления или адаптации.

"Смотря на сегодняшнюю российскую военную машину и на то, как общество поддерживает ее как в плане найма военнослужащих, так и в плане заводов, я думаю, ей понадобится год на восстановление", – оценил Херем.

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По его словам, даже если Россия восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, "в мире должно произойти что-то значительное – супер-пандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительны".

Четвертым фактором, который можно изменить, является подготовка к реализации угрозы.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она (РФ – ред.) попытается это (напасть – ред.) сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать. Отсюда и берутся эти расчеты на три-пять лет. В этом году она вряд ли выйдет из войны с Украиной, поэтому добавим год или два, так что уже выйдет три", — объяснил командующий эстонскими Силами обороны.

Напомним, в середине января премьер Эстонии Кая Каллас предупредила, что через три-пять лет Россия сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга НАТО.

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