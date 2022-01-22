Командующий ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Командующий ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Военный считает, что оккупированные территории – препятствие для членства в НАТО.

Глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах считает, что оккупированный РФ полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

Шенбах считает, что Крым "утрачен для Украины" и оккупация полуострова препятствует членству Украины в НАТО.

"Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы", — заявил Шенбах.

Он также добавил, что Грузия якобы готова к членству в НАТО, однако этот шаг "нелогичен".

"Это не то же, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия лишила их свободы", — считает глава германских ВМС.

Напомним, что Германия выступает против поставок вооружения Украине.

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