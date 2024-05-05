Командующий Вооруженными силами Эстонии предложил готовиться к возможной блокаде Балтийского моря – причина

Эстонский генерал Мартин Херем заявил, что вместе с Польшей, Швецией и Финляндией – странами, вступившими в НАТО, Эстония должна иметь возможность решить одну из ключевых проблем – возможную блокаду в Балтийском море.

Об этом говорится в годовом смотре сил обороны Эстонии.

"После этого для агрессора становится совсем маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море, что в свою очередь позволяет нам оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников", — сказал Херем.

Он отметил, что военные на суше также хорошо развиты. В частности, эстонская дивизия, созданная более года назад, во время учений хорошо это зарекомендовала.

Также в отчете говорится о закупке боеприпасов больших калибров.

"В течение следующих двух лет будут поставлены на вооружение дополнительные самоходные гаубицы, бронетранспортеры, средства ПВО средней дальности и системы залпового огня", – говорится в источнике.

По словам генерала, эти возможности могут предотвратить оккупацию, но не сдержат обычное военное нападение, направленное на дестабилизацию.

"Мы должны продолжать адаптироваться и принимать трудные решения", – добавил Херем.

Напомним, командующий Вооруженными силами Эстонии также отмечал, что после войны в Украине в случае нападения РФ Эстония сможет отбить врага.

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