"Комедия)": жена Шария отреагировала на его задержание, показав фото попугая

Жена пророссийского блоггера Анатолия Шария Ольга необычно отреагировала на его задержание в Испании.
Она опубликовала фото из Барселоны с попугаем на руке в своем Telegram-канале после обнародования информации Службой безопасности Украины.
"Попугаи в Барселоне – с номерками и едят хлеб из рук. Комедия)" – написала она.
Напомним, в Испании 4 апреля задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.
Сеть уже взорвалась многочисленными мемами о его задержании, в том числе с его женой.
Читайте также: