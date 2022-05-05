"Комедия)": жена Шария отреагировала на его задержание, показав фото попугая

"Комедия)": жена Шария отреагировала на его задержание, показав фото попугая

Жена пророссийского блоггера Анатолия Шария Ольга необычно отреагировала на его задержание в Испании.

Она опубликовала фото из Барселоны с попугаем на руке в своем Telegram-канале после обнародования информации Службой безопасности Украины.

"Попугаи в Барселоне – с номерками и едят хлеб из рук. Комедия)" – написала она.

Напомним, в Испании 4 апреля задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Сеть уже взорвалась многочисленными мемами о его задержании, в том числе с его женой.

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