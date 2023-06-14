Комик вызвала скандал шутой об исчезновении рейса МН370: Малайзия обратится в Интерпол

Малайзия обратится в Интерпол за помощью в розыске стендап-комика, пошутившей о стране и пропавшем рейсе Malaysia Airlines.

Об этом пишет nypost.com.

Инцидент произошел в апреле во время выступления в популярном манхэттенском клубе.

Джоселин Чиа из Бостона с двойным гражданством в Сингапуре вызвала возмущение и даже протесты после того, как опубликовала видео своего стендап-выступления Comedy Cellar, где она шутила об исторической напряженности между Малайзией и Сингапуром.

Также она смеялась о рейсе MH370 Malaysia Airlines, который исчез в 2014 году с 239 людьми на борту. Что произошло с самолетом, до сих пор остается загадкой.

Шутка Чиа прокомментировала разницу между Сингапуром и Малайзией с тех пор, как они разделились в 1965 году, отметив, что Сингапур стал "страной первого мира", тогда как Малайзия все еще "развивается". Затем она сравнила раскол с романтическим разрывом, когда Малайзия пытается вернуть Сингапур под предлогом того, что она не навестила его, потому что "мои самолеты не могут летать".

"Что? Малайзийские авиалинии пропадают без вести, не смешно?" – добавила она. Потом она сказала: "Некоторые шутки не получаются".

Джоселин Чиа / Фото: Getty Images

Начальник национальной полиции Малайзии Акрил Сани Абдулла Сани заявил, что на этой неделе его страна попросит в Интерпол местонахождение нью-йоркского комика и полную информацию, чтобы облегчить дальнейшее расследование.

Официальные лица подтвердили Reuters, что Малайзия будет расследовать шутку Чиа в соответствии со своими собственными законами, касающимися провокаций, подстрекательства и публикации оскорбительного онлайн-контента.

После того, как клип стал вирусным спустя почти два месяца после выступления, веб-сайт клуба был сломан, а в Google были размещены тысячи отзывов с одной звездой. Другое заведение заявило, что им угрожали плохими отзывами после того, как разгневанные люди обнаружили, что там выступала Чиа.

TikTok удалил клип со своей платформы и назвал его "ненавистным поведением" и нарушением принципов сообщества.

В пятницу Объединенная малайская национальная организация, одна из крупнейших политических партий Малайзии, провела марш в посольство США в Куала-Лумпуре в знак протеста.

Клип также подверг критике Сингапур. Вивиан Балакришнан, министер иностранных дел Сингапура, извинилась перед малайзийцами и сказала, что комик не говорила от имени сингапурцев.

Напомним, бельгиец инсценировал свою смерть, а затем прилетел на похороны на вертолете. Он хотел проучить свою семью.

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