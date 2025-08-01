Комитет Сената США одобрил законопроект о помощи Украине: сколько денег могут дать

Украина может получить новую помощь от США / © Associated Press

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Комитет Сената по ассигнованиям одобрил законопроект о военных расходах, предусматривающий оборонную помощь Украине на 1 миллиард долларов, несмотря на то, что администрация Трампа попросила Конгресс исключить такое финансирование из своего бюджетного запроса.

Об этом сообщает Reuters.

Инициатива принадлежит сенаторам Митчу Макконнеллу (республиканец от штата Кентукки) и Крису Кунсу (демократ от штата Делавер).

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Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 миллиардов долларов для Министерства обороны США на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года. Это на 21,7 миллиарда долларов или 2,6% больше, чем президент просил Дональд Трамп в начале этого года.

Законопроект включает 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которых в конечном итоге идет на поддержку Украины в войне против вторжения России.

«Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — заявил журналистам сенатор Крис Кунс от штата Делавер.

Бюджетный запрос Трампа и законопроект об оборонных ассигнованиях, принятый Палатой представителей в начале этого года, не предусматривали никакого финансирования USAI, финансирующего помощь для Украины.

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Однако многие республиканцы в Конгрессе, в частности в Сенате, поддерживали Украину еще до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года.

А сам Трамп в последнее время все больше разочарован отказом Москвы согласиться на прекращение огня.

Инициаторы законопроекта подчеркнули, что США учатся у Украины, поддерживая ее военных.

«Прекращение взаимодействия с Украиной подорвет усилия наших военных по подготовке к современному полю боя», — сказал сенатор Митч Макконнелл во время заседания комитета.

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Чтобы вступить в силу, законопроект об ассигнованиях должен быть одобрен полным составом Сената, а затем согласован с законопроектом Палаты представителей.

После этого он будет послан в Белый дом, чтобы Трамп подписал закон или наложил вето.

Ранее в Reuters сообщили, что Украине грозит более глубокая финансовая пропасть из-за буксировки реформ.