Коммунальщик случайно обнаружил золотые украшения в возрасте 2 тысяч лет

В Испании работник местной водопроводной компании совершил удивительную находку во время работы.

Об этом пишет Arkeonews.

Он наткнулся на блестящий предмет, позже идентифицированный как торк — тип древнего украшения на шею, похожего на ожерелье, традиционно ассоциирующееся со знатью. Впоследствии нашли еще одно такое украшение. Считается, что эти артефакты происходят из стальных лет.

Вблизи этих находок не обнаружено никаких других археологических артефактов.

"В обоих изделиях сконцентрированы все техники античности, которые использовал ювелир чрезвычайного мастерства: литье, филигрань, зернение, сварка, в сочетании с эстетическими и геометрическими мотивами и стилями, что теперь позволяет нам глубже углубиться в такие аспекты, как рассеяние других предметов, происхождение которых ранее было неопределенным", — добавили прибывшие на место специалисты, чтобы оценить находки.

Напомним, во время археологических раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка найден иезуитский медальон.

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