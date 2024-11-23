Коммунисты напали на участников акции ко Дню памяти жертв Голодомора

В городе Мандра, Греция, во время церемонии памяти жертв Голодомора группа лиц с красными флагами напала на украинцев. Инцидент произошел у памятника Тарасу Шевченко.

Об этом сообщил священник Украинского церковного сообщества святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик в Facebook.

"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций. Инцидент произошел у памятника Тарасу Шевченко, где собрались украинцы, чтобы провести санкционированное мероприятие с молитвой за жертвами Голодомора", – написал он.

Священник сообщил, что нападающие с коммунистической символикой перекрыли доступ к памятнику и прибегли к агрессивным действиям, включая оскорбления и угрозы. В результате нападения пострадал украинский дипломат.

На обнародованных кадрах видно, как участники схватки несколько раз взорвали шумовые пакеты, а полиция пыталась предотвратить массовую драку.

Украинское посольство в Греции выразило "решительный протест против насильственных и провокационных действий" представителей ККЭ, являющихся аббревиатурой местной коммунистической партии. В дипломатическом заявлении также сообщили, что в результате нападения пострадал украинский дипломат.

"Призываем правоохранительные органы Греции оперативно расследовать этот инцидент и обеспечить ответственность виновных. Необходимо защитить права людей и общин на память исторических трагедий без страха перед устрашением или насилием", – говорится в заявлении посольства.

Напомним, что МВД обнародовало тысячи уголовных дел о Голодоморе. На электронной карте уже можно найтифотокопии более тысячи архивных дел, а также данные о таком же количестве документов, которые были уничтожены в 1956 году.

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