Президента Бразилии раскритиковали из-за коммюнике саммита G20: при чем здесь Украина

Известно, что президент Бразилии решил обнародовать окончательное заявление днем ранее, чтобы прекратить дискуссии о войне в Украине.

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро делегаты из Европы выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы обнародовать окончательное заявление днем ранее, чтобы прекратить дискуссии о войне в Украине.

Об этом сообщило издание Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свое разочарование из-за того, что в коммюнике саммита G20 не было четко указано на ответственность России за начало войны против Украины.

"Этого недостаточно, когда G20 не может найти слов, чтобы ясно дать понять, что Россия несет ответственность", – заявил Шольц.

Обычно коммюнике публикуется в конце мероприятия, но на этот раз президент Бразилии Лула да Силва решил утвердить его в завершение пленарного заседания в понедельник. В этот момент в зале не было лидеров Франции, Германии и США.

Президент Франции выразил недовольство решением Лулы, отметив, что текст коммюнике не соответствовал позиции Франции.

"Президент Лула завершил коммюнике. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы занять", – заявил Макрон.

Европейский дипломат назвал действия Бразилии "брутальным", но его страна согласилась уважать решение хозяев саммита по поводу времени публикации заявления.

Три бразильских дипломата сообщили, что страна ускорила процесс утверждения коммюнике во избежание риска завершения саммита без принятия итоговой декларации.

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Они сообщили, что страны согласовали коммюнике в воскресенье утром, но после массированной атаки России в тот же день Франция и Германия начали давить на Бразилию с требованием изменить текст, в частности, относительно более жестких формулировок о роли России в войне. Однако Бразилия отказалась.

"Повторное обсуждение текста поставило бы под угрозу все усилия, достигнутые во время недельных переговоров", — добавил чиновник Бразилии.

Напомним, ранее президент Франции отметил необходимость придерживаться обязательств перед Украиной.

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